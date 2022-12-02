رغم فوزها على غانا.. الأوروغواي تودع مونديال قطر من الدور الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودع المنتخب الأوروغوياني بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، من الدور الأول، على الرغم من فوزه على المنتخب الغاني بهدفين نظيفين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الجنوب، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دور المجموعات.

وسجل جيورجيان دي أراسكايتا هدفا الفريق الأمريكي الجنوبي في الدقيقتين 26 و 32 من زمن المباراة، ليحقق الفريق فوزه الأول في البطولة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للعبور للدور الثاني.

وأخفق المنتخب الأوروغوياني في تجاوز دور المجموعات، بعد أن حل في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، وبعد أن صبت أفضلية فارق الأهداف في صالح المنتخب الكوري الجنوبي، والذي تأهل برفقة المنتخب البرتغالي.

ويُعد الخروج مبكرا هو الأول من نوعه لجيل لويس سواريز ورفاقه في المونديال، بعد أن وصلوا إلى مراحل متقدمة في 3 نسخ سابقة، خلال أعوام: 2010 و2014 و2018.