نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل المنتخب المغربي، يوم الخميس، إلى الدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، عقب تغلبه على نظيره الكندي بنتيجة 1/2، في ختام منافسات دور المجموعات.

وتصدر "أسود الأطلس" جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق فوزين وتعادل واحد، ليضرب موعدا مع وصيف المجموعة الخامسة.

ويُعد هذا التأهل هو الثاني للمنتخب المغربي على مر تاريخ مشاركاته في المونديال، إذ سبق وأن بلغ الفريق دور الـ 16 في عام 1986، ليكون أول منتخب عربي يصل لهذا الدور في مناسبتين.

وتفاعل رياضيون وإعلاميون ومغرّدون مع إنجاز "أسود الأطلس"، إذ قال الناقد الرياضي محمد عواد عبر حسابه في تويتر: "رجال الفخر ..أسود الإنجاز فرحتنا لا متناهية الليلة".

وكتب الإعلامي محمد البادع: "صعود يليق بأبطال ‎#المغرب، أسود الأطلسي.. تأهل وصدارة تضيف للتاريخ العربي في المونديال وترسم ملامح خطى الأبطال.. "دائما مغرب" ولا زال في قوس الأمنيات متسع، فأصحاب الصدارة يليق بهم المزيد".

وغرّد المعلق الرياضي مشاري القرني: "ألف مبروك للمنتخب المغربي .. الفوز الثاني على التوالي ضد كندا والتأهل التاريخي لدور ١٦ في المونديال .. كلنا ‎#المغرب في كأس العالم نبارك للنجم الكبير عبدالرزاق حمدالله ولكل الشعب المغربي الشقيق".

وقالت مغردة: "أسود الأطلس يُشرفون العرب"، وأضافت أخرى: "أسود أطلس العرب.. أسعدتمونا بهذا الفوز التاريخي".