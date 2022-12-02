نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره البرتغالي، بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل هدفا المنتخب الآسيوي كل من: كيم يونغ غون وهوانغ هي تشان في الدقيقتين 27 و90 من زمن المباراة، فيما أحرز ريكاردو هورتا هدف المنتخب البرتغالي الوحيد عند الدقيقة 5.

وتقدم رفاق كريستيانو رونالدو بالنتيجة أولاً في الدقائق الأولى، قبل أن ينجح المنتخب الكوري الجنوبي في قلب الموازين لصالحه بإحراز هدف التعديل قبل نهاية الشوط الأول، ثم هدف الفوز في الوقت القاتل.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى الدور الثاني، كوصيف للمجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، وبأفضلية فارق الأهداف عن المنتخب الأوروغوياني، ليواجه بطل المجموعة السابعة في دور الـ16.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب البرتغالي إلا أنه تجاوز دور المجموعات، كمتصدر لمجموعته بـ6 نقاط، على أن يلاقي ثاني المجموعة السابعة.