دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون في موقع تويتر لقطات مصورة أظهرت غضب روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

ووفقا للفيديو، كان لوكاكو، البالغ من العمر 29 عاما، غاضبا، وحطم الزجاج الخاص بمكان جلوس أفراد الفريق على دكة البدلاء، في استاد أحمد بن علي المونديالي.

وتعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الكرواتي سلبيا، مساء يوم الخميس، ليخفق في التأهل للدور الثاني، إذ حل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة السادسة، خلف المغرب وكرواتيا.

وشارك روميلو لوكاكو بديلا في مواجهة رفاق لوكا مودريتش، إذ دخل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 46 من زمن المباراة، وعانى من سوء الحظ، إذ أهدر أكثر من هجمة محققة، ومنها تسديدة ارتطمت في القائم.