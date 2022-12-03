خبرة هولندا تطيح بأمريكا إلى خارج مونديال قطر

نشر السبت ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الهولندي على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة أقيمت على أرض استاد خليفة الدولي، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف "الطواحين" ممفيس ديباي ودالي بليند ودينزل دومفريس، في الدقائق: 10 و45 و81، فيما أحرز حاجي رايت هدف المنتخب القادم من أمريكا الشمالية الوحيد، عند الدقيقة 76.

وصبت الأفضلية في صالح المنتخب الهولندي بفضل خبرته، إذ تقدّم أولاً في الدقائق الأولى، ثمّ ضاعف النتيجة، بينما حاول المنتخب الأمريكي تقليص الفارق خلال الشوط الثاني وقد نجح بذلك، قبل أن يسجّل "الطواحين" الهدف الثالث، ليعجز على رفاق كريستيان بوليسيتش العودة وإحراز التعديل.

وتأهل المنتخب الهولندي للدور ربع النهائي، ليواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا، فيما انتهى مشوار المنتخب الأمريكي في مونديال قطر.