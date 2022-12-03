دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال لويس سواريز، مهاجم منتخب الأوروغواي، إنّه "مؤلم للغاية" الخروج من بطولة كأس العالم من الدور الأول، مُشيرًا إلى أن منتخب بلاده لا يحظى بالاحترام الكاف.

وكان المنتخب الأمريكي الجنوبي قد ودّع مونديال قطر بعد أن حلّ خلف كوريا الجنوبية، وصيف المجموعة الثامنة، بفارق أفضلية تسجيل الأهداف للمنتخب الآسيوي.

وفاز المنتخب الأوروغوياني على المنتخب الغاني بهدفين نظيفين، في ختام منافسات دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للعبور للدور الثاني.

وشهدت مباراة الأوروغواي وغانا اعتراض لاعبي المنتخب الأوروغوياني على قرارت الحكم دانيال سيبرت، في أكثر من مناسبة، فيما أظهرت لقطات مصورة المهاجم إديسون كافاني يضرب شاشة تقنية حكم الفيديو "VAR"، أثناء مغادرته استاد الجنوب.

وقال لويس سواريز عبر حسابه في موقع إنستغرام: "وداعًا لكأس العالم، هذا يؤلم كثيراً، لكن لدينا راحة البال بأنّنا نترك كلّ شيء لبلدنا"، مُضيفاً: "فخور بكوني أوروغوياني، رغم أنّهم لا يحترموننا، شكراً لكلّ من الأوروغويانيين الذين دعمونا في كلّ جزء من العالم".

ومن المرجح أن يكون مونديال قطر هو الأخير لسواريز (35 عامًا) في مسيرته الكروية. وكان قد شارك في 3 نسخ سابقة من البطولة، خلال أعوام: 2010 و2014 و2018.