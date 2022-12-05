دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت ابنتا أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، إنه تم نقله إلى المستشفى، الأسبوع الماضي، بسبب التهاب في الرئة بعد إصابته بكوفيد-19، وعندما سيتحسن سيعود إلى منزله.

وفي مقابلة بثت، ليلة الأحد، على قناة "تي في جلوبو" البرازيلية، أوضحت ابنتا نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، إنه نُقل إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي في ساو باولو، بعد إصابته بعدوى في الرئة نتيجة إصابته بفيروس كوفيد- 19".

وقالت ابنته كيلي ناسيمنتو: "إنه مريض ومسن، لكنه في الوقت الحالي في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، وعندما يتحسن سيعود إلى المنزل مرة أخرى"، وأكدت أن والدها "لا يقول كلمات وداعية وهو في المستشفى في الوقت الحالي". وأضافت: "قبل ثلاثة أسابيع كان مصابا بفيروس كوفيد، ويتم تطعيمه بجميع الجرعات، ولكن بسبب دواء السرطان والعلاج الكيماوي، الذي جعله أكثر هشاشة، أصيب بعدوى رئوية، ولهذا ذهب إلى المستشفى".

وقالت ابنته الأخرى، فلافيا، إن بيليه ليس في وحدة العناية المركزة، بل في غرفة عادية وليس في خطر، لأنه يخضع للعلاج".

والسبت الماضي، أصدر مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، بيانا قال فيه إن بيليه لا يزال في حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي، من أجل "إعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون الذي تم تشخيصه به في سبتمبر/ أيلول 2021"، وأضاف: أنه أظهر "استجابة جيدة لعلاج عدوى الجهاز التنفسي، ولم يظهر أي تدهور في حالته خلال الـ 24 ساعة الماضية".