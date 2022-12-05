نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، أن الاتحاد الهندي لكرة القدم، سحب ملف ترشحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا عام 2027، لتكون المملكة العربية السعودية المرشّحة الوحيدة لاحتضان البطولة.

وكانت المنافسة محصورة بين الهند والمملكة العربية السعودية على استضافة النهائيات الآسيوية، قبل انسحاب الهند، لينفرد العرض السعودي بسباق الاستضافة.

ومن المرجح أن تعلن الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها المقرر في فبراير/ شباط 2023، عن فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة نهائيات كأس آسيا في نسختها التاسعة عشر.

وفى حال موافقة الاتحاد الآسيوي على الملف السعودي، كما هو متوقع، ستكون الاستضافة الأولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

فيما تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة عام 2023 بعد تعثر إقامتها في الصين، بسبب جائحة كورونا.

ويُعتبر المنتخب الياباني الأكثر فوزاً بلقب كأس آسيا بواقع 4 مرات، يليه السعودية وإيران بـ 3 مرات لكل منهما، ثمّ كوريا الجنوبية التي فازت به مرتين.

وكانت السعودية، قدمت طلبا رسميا، الجمعة، إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات عام 2026، بحسب ما أعلن الاتحاد السعودي.