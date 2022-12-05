إنجلترا أولًا.. تعرّف على ترتيب الفرق الأعلى قيمة سوقية في مونديال قطر

نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر القيمة السوقية أحد المعايير الّتي يمكن من خلالها معرفة مستوى المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، إذ ترتبط بشكل مباشر بأداء اللاعبين ومدى فاعليتهم، ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب الفرق الـ 32 المشاركة في مونديال قطر من حيث القيمة السوقية الأغلى، فيما حلّ منتخب قطر في المركز الأخير، تعرّف على جدول الترتيب كاملاً.

3 منتخبات تجاوزت حاجز المليار يورو

بلغت القيمة السوقية عند 3 منتخبات أكثر من مليار يورو، على رأسها إنجلترا بـ 1.26 مليار يورو، يليها البرازيل بـ 1.14 مليار يورو، ثمّ فرنسا بـ 1.03 مليار يورو.

المغرب يتصدر المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية في كأس العالم

يُعد المنتخب المغربي أكثر منتخب عربي قيمة سوقية، بـ 231 مليون يورو، مقارنة بكل من تونس 62.4 مليون يورو والسعودية 25.2 مليون يورو وقطر 14.9 مليون يورو.

قطر أقل منتخب قيمة سوقية في كأس العالم

يقع المنتخب القطري في المركز الأخير، في جدول ترتيب المنتخبات من حيث القيمة السوقية، بـ 14.9 مليون يورو.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لترتيب المنتخبات الوطنية المشاركة في مونديال قطر 2022 ذات القيمة السوقية الأعلى.