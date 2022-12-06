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ولي عهد دبي يعلق على تأهل المغرب للدور ربع النهائي في مونديال قطر

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، على تأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022، عقب التفوّق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3.

وقال ولي عهد دبي عبر حسابه في موقع تويتر: "مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز".

واعتبر الشيخ حمدان بن محمد أن "أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية".

وأطاح منتخب "أسود الأطلس" بمنتخب "الماتادور" من دور الـ 16، بعد أن ابتسمت ركلات الترجيح لصالحه، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء.

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ويُعد تأهل المنتخب المغربي لدور الثمانية هو الأول له في تاريخ مشاركاته في المونديال.

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