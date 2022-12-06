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حسرة لاعب ياباني بعد الخروج من مونديال قطر تثير تفاعلا

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل مغردون في موقع تويتر مع لقطات مصورة أظهرت حسرة مايا يوشيدا، لاعب اليابان، بعد خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 2022، عقب الهزيمة من المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات دور الـ16.

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وظهر مايا يوشيدا يذرف الدموع وأطفال يواسونه، بعد نهاية مشوار "الساموراي" في مونديال قطر.

وكان المدافع الياباني البالغ من العمر 34 عاما قد شارك أساسيا في تشكيل الفريق أمام المنتخب الكرواتي، إلا أنه أضاع إحدى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنافس.

وانتهت رحلة المنتخب الياباني في بطولة كأس العالم، يوم الاثنين، في نسختها الثانية والعشرين عند الدور الثاني، بعد أن صنع المفاجأة بالفوز على منتخبي ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات.

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