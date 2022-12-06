نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات القطرية، الثلاثاء، السماح لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى البلاد دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة "هيا" لغير حاملي تذاكر المباريات.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، آليات الدخول إلى البلاد، فالبنسبة للمنافذ الجوية يمكن للقادمين الدخول دون شرط التسجيل في منصة "هيا"، بداية من الثلاثاء.

وسيكون النقل عبر الحافلات متاحًا للمسافرين عبر المنفذ البري، وسيتم تخصيص مواقف للزائرين بدون رسوم.

في حين سيكون دخول القادمين في مركباتهم الخاصة بداية من يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول. وعليهم التقديم للحصول على تصريح من خلال موقع وزارة الداخلية قبل موعد السفر بـ12 ساعة، وذلك دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الخطوة تأتي لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022".