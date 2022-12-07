نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ووالدته الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، على تأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر ولي العهد الأردني عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام مقطع فيديو أظهر احتفاله رفقة أفراد المنتخب الأردني بتفوّق الفريق المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 0/3، وعلق قائلا: "مع منتخب النشامى... وهدف الفوز لأسود الأطلس مبارك للمغرب وللوطن العربي هذا التأهل المستحق للدور الربع النهائي".

وكتبت الملكة رانيا العبد الله عبر حسابها في تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "مبرووووووك لأسود الأطلس فرحتونا، واو #المغرب لقد فعلتها مجدداً".

وأطاح منتخب "أسود الأطلس" بـ"الماتادور" من دور الـ16، بعد أن ابتسمت ركلات الترجيح لصالحه، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الثلاثاء.