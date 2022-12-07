نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري، الثلاثاء، على فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني ضمن بطولة كأس العالم 2022 بقطر بأبيات شعرية عن الأندلس.

جاء ذلك في تغريدة للخاطر على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "جادك الغيث إذا الغيث همى.. يا زمان الوصل بالأندلس .. لم يكن وصلك (يوما) حلُما.. ذكرتنا المجدَ أُسْدُ الأطلسِ".

ولم تكن الخاطر الوحيدة التي علقت وذكرت الأندلس بعد المباراة، إذ تناول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع الأندلس واعتباره "فتحا جديدا" على حد تعبيرهم.

وتفوّق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

وتأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي، ليواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي ونظيره السويسري، بينما ودّع منتخب "الماتادور" مونديال قطر.

ويُعتبر وصول المنتخب المغربي لهذا الدور هو الأول من نوعه، في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق له وأن حقق ذلك.