(CNN)-- نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يوم الخميس، أن يكون اللاعب كريستيانو رونالدو قد هدد بمغادرة الفريق المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعد اختياره كلاعب بديل أمام منتخب سويسرا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم استبعاد المهاجم البالغ من العمر 37 عاما من التشكيلة الأساسية لمباراة، يوم الثلاثاء، الأخيرة في منافسات دور الـ16، وحل مهاجم بنفيكا غونسالو راموس مكانه، ونجح في تسجيل ثلاثية رائعة في فوز البرتغال على سويسرا بنتيجة 1/6.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية ذكرت، الخميس، أن كريستيانو رونالدو سبق له وأن هدد بمغادرة الفريق بعد محادثة مع المدير الفني فرناندو سانتوس.

وردا على هذا التقرير، أصدر اتحاد كرة القدم في البرتغال بيانا، جاء فيه: "نوضح أنه لم يهدد في أي وقت من الأوقات قائد المنتخب الوطني، كريستيانو رونالدو، بمغادرة المنتخب الوطني خلال فترة التدريب في قطر".

وأضاف البيان: "يصنع كريستيانو رونالدو رقما قياسيا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد، والذي يجب احترامه والذي يشهد على درجة الالتزام التي لا جدال فيها تجاه المنتخب الوطني".

وأتم البيان: "المنتخب الوطني، اللاعبون والمدربون، كما كان الجميع منذ اليوم الأول، ملتزمون تماما ومتحمسون لبناء ما يريده البلد، لتكون أفضل مشاركة للبرتغال على الإطلاق في كأس العالم".

من جانبه، كتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه في إنستغرام: "نحن مجموعة متحدة للغاية بحيث لا يمكن كسرها من قبل القوى الخارجية، أمة شجاعة لدرجة لا تخاف من أي خصم، فريق بالمعنى الحقيقي للكلمة، سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية".