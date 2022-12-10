أردوغان يعلق على تأهل المغرب للدور نصف النهائي في مونديال قطر

نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتفوّق منتخب "أسود الأطلس" على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في دور الثمانية، ليصل للمربع الذهبي للمرة الأولى على مر تاريخ مشاركاته بطولة كأس العالم.

وقال الرئيس التركي عبر حسابه في تويتر: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".

وسيواجه المنتخب المغربي الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا، في الدور نصف النهائي، ضمن منافسات المونديال في نسخته الثانية والعشرين.