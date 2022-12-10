دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد الصحفي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، ببطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي بلد عربي.

وحرص بيرس مورغان على الإعراب عن إعجابه بمونديال قطر باللغة العربية، إذ كتب عبر حسابه في موقع تويتر: "هذا المونديال أحسن مونديال في التاريخ".

وتفاعل مغرّدون مع تغريدة الصحفي بيرس مورغان، إذ وافقه البعض في الرأي، فيما أعرب البعض الآخر من الجماهير القطرية والعربية عن شكرهم له بعد هذه الإشادة.

وجاءت تغريدة الصحفي البريطاني البالغ من 57 عامًا، بعد فوز تاريخي لمنتخب المغرب على منتخب البرتغال بهدف دون مقابل، في الدور ربع النهائي.

سبق أن شهد مونديال قطر أحداثًا مُثيرة ومفاجئة، أبرزها هزيمة الأرجنتين من السعودية وخروج ألمانيا من الدور الأول، وإقصاء إسبانيا على يد "أسود الأطلس" في دور الـ 16، وتوديع البرازيل للمنافسات من دور الثمانية من أمام كرواتيا.