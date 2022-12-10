قبل "ملحمة" البرتغال.. تعرّف على أرقام لاعبي المغرب في مونديال قطر

نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يطمح منتخب المغرب بتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، من خلال التأهل للدور نصف النهائي، وذلك عندما يواجه منتخب البرتغال، مساء السبت، وعلى أرضية استاد الثمامة، ضمن منافسات دور الثمانية في مونديال قطر.

ويبرز عدداً من اللاعبين في صفوف منتخب "أسود الأطلس"، إذ يعتبرون العناصر الأساسية في تشكيل المدرب وليد الركراكي.

نستعرض فيما يلي أرقام 5 لاعبين من المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022، وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

ياسين بونو

شارك في 3 مباريات، نجح في منع الكرة من دخول مرماه 28 مرة، ولم يستقبل سوى هدف واحد كان بالخطأ من زميله.

استطاع التصدي لركلتي جزاء ترجيحية أمام إسبانيا.

أشرف حكيمي

حاول الاختراق 85 مرة ونجح في 60 منها، ومن أكثر اللاعبين تمريراً بـ 193 تمريرة.

وصل لمباراته السابعة في البطولة على مر تاريخ مسيرته.

سفيان أمرابط

لعب في 4 مباريات، خطف أنظار المتابعين حول العالم، ويُعد اللاعب الأكثر قطعاً للمسافات ركضاً بين زملائه في الفريق بـ 48.1 كيلو متراً.

حكيم زياش

سجّل هدفاً وصنع آخر، ويتصدر قائمة المسددين على المرمى في فريقه بواقع 6 تسديدات، وكذلك صناعة الفرص بـ 4.

ظهر في 7 مباريات في المونديال منذ ممارسته لعبة كرة القدم.

يوسف النصيري

أحرز هدفاً واحداً بعد المشاركة في 4 مباريات.

أصبح أول لاعب مغربي يُسجّل في نسختين مختلفتين من البطولة، إذ كان قد هزّ الشباك أيضاً في روسيا عام 2018.