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صور تكشف ردات فعل جورجينا صديقة رونالدو بمباراة المغرب والبرتغال

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت عدسات الكاميرا في استاد الثمامة ردات فعل عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة نجم الكرة البرتغالية، كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسر فيها أمام المنتخب المغربي ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

الكاميرا تكشف ردات فعل جورجينا صديقة رونالدو بمباراة المغرب والبرتغال
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

وغادر اللاعب كريستيانو رونالدو مونديال قطر باكيًا، إذ تحطمت فرصه في الفوز بالبطولة لأول مرة في مسيرته، بعدما تعرّض فريقه البرتغالي للهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف، في الدور ربع النهائي.

الكاميرا تكشف ردات فعل جورجينا صديقة رونالدو بمباراة المغرب والبرتغال
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

وشوهد رونالدو وهو يرافقه أحد أعضاء الجهاز الفني في استاد الثمامة إلى غرفة تبديل ملابس المنتخب البرتغالي بعد الهزيمة مباشرة، وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، غير قادر على كبح مشاعره.

الكاميرا تكشف ردات فعل جورجينا صديقة رونالدو بمباراة المغرب والبرتغال
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

من المحتمل أن يكون هذا الظهور الأخير لرونالدو في كأس العالم، إذ بدأ دور الـ 16 والربع النهائي للبرتغال كبديل، بعد أن وضعه مدرب الفريق فرناندو سانتوس على مقاعد البدلاء.

الكاميرا تكشف ردات فعل جورجينا صديقة رونالدو بمباراة المغرب والبرتغال
Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

تمّ إحضار رونالدو في وقت مبكر من الشوط الثاني من مباراة السبت، لكن دون جدوى، إذ خسرت البرتغال أمام "أسود الأطلس" بفضل رأسية يوسف النصيري في الشوط الأول.

الكاميرا تكشف ردات فعل جورجينا صديقة رونالدو بمباراة المغرب والبرتغال
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

كان ظهور رونالدو هو الـ 196 من مسيرته الكروية، بالتساوي مع قائد منتخب الكويت بدر المطوع، من حيث أكبر عدد من المباريات في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال.

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