مسعود أوزيل يعلّق على إنجاز المغرب في بطولة كأس العالم 2022

نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق لاعب منتخب ألمانيا السابق، مسعود أوزيل، على تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد ألحق الهزيمة بالمنتخب البرتغالي، بهدف دون مقابل، في دور الثمانية، ليحقق إنجازاً غير مسبوق بالوصول للمربع الذهبي، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم.

وقال مسعود أوزيل عبر حسابه في موقع تويتر: "فخور يا له من فريق، يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي، من الرائع أن نرى مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة".

وأكد لاعب منتخب ألمانيا السابق أن إنجاز منتخب المغرب: "سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل".

وسبق وأن نشر مسعود أوزيل صورة عبر حسابه أظهرت وجوده في أحد ملاعب قطر، على أعقاب منافسات المونديال في نسخته الثانية والعشرين، وعلّق قائلاً: "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكراً على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائمًا التواجد هنا. كلّ التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى".