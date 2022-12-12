حارس فرنسا: نحتاج إلى كل طاقتنا وقوتنا للفوز على المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال هوغو لوريس، حارس منتخب فرنسا، إن فريقه بحاجة لكل الطاقة والقوة، للفوز على منتخب المغرب الذي أطاح بإسبانيا والبرتغال خارج مونديال قطر.

ويلتقي "الديوك" مع "أسود الأطلس"، مساء الأربعاء، على أرض استاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم 2022.

وكان هوغو لوريس قد حقق رقمًا قياسيًا مع منتخب بلاده، إذ بَاتَ أكثر لاعب فرنسي ظهورًا في المباريات الدولية بواقع 143 مباراة، مُتخطياً اللاعب السابق ليليان تورام (142 مباراة).

وحرص مدرب فرنسا على تكريم هوغو لوريس بهذه المناسبة بمنحه قميصًا تذكاريًا، وقال الحارس الفرنسي في مقطع فيديو نشره حساب "الديوك" في تويتر: "ما زلتُ فخورًا، وما زلتُ أتشرف بارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتّى بعد 143 ظهورًا"، وفقاً لما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف لوريس: "أريد حقاً أن أشكر الفريق، والموظفين، والإدارة بأكملها لجعل هذه المباراة مميزة جدًا، الفوز على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، سيبقى ذكرى خاصة بالنسبة لي، ولكن أيضاً لعائلتي التي كانت حاضرة".

وتابع: "الآن، نستعد جيدًا لمباراة نصف النهائي ضد المغرب، سنحتاج إلى كل قوتنا، وكل طاقتنا للفوز، مع العلم أن هناك شيئًا مُميزًا حقاً يمكننا تحقيقه".

وقال هوغو لوريس: "أعتقد أننا جميعاً على دراية بذلك، لكننا سنواصل التزام الهدوء، ولكن يجب أن يأتي ذلك من الأعماق".