دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المنتخب المغربي إنجازًا غير متوقع بالتأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن تجاوز في الأدوار الإقصائية إسبانيا والبرتغال، اللتان كانتا مرشحتان لنيل اللقب.

ولم يكن إنجاز "أسود الأطلس" المفاجأة الوحيدة على مر تاريخ المونديال، إذ سبق لمنتخبات لم تكن مرشحة للذهاب بعيدًا قبل انطلاق المنافسات إلا أنها تخطت العقبة وراء الأخرى، ونجحت في الوصول للمربع الذهبي.

إليكم 5 منتخبات صنعت الدهشة في كأس العالم، وفقاً لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

بلغاريا والسويد في مونديال 1994

شهدت البطولة المقامة في الولايات المتحدة عددًا من النتائج المفاجئة، إذ استطاعت بعض المنتخبات في خطف الأنظار وصناعة الحدث.

واُعتبر منتخب بلغاريا غير مرشح للذهاب بعيدًا في البطولة، لكنه نجح في وضع بصمته، إذ تأهل كأحد أفضل المنتخبات التي حققت المركز الثالث في مجموعاتها، ثم هزم المكسيك في الدور الثاني، قبل أن يصدم الجماهير حول العالم بالفوز على ألمانيا، إلا أنه خسر من إيطاليا ما قبل النهائي.

وكان الحال ذاته عند منتخب السويد، إذ صعد للدور الثاني بعد أن حلّ في وصافة المجموعة الثانية خلف البرازيل، ثمّ أقصى السعودية في الدور الثاني، قبل أن يتغلّب على رومانيا، إلّا أن طريقه توقف في نصف النهائي بعد أن خسر من "السامبا".

وتواجه المنتخبان معاً في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحينها فاز منتخب السويد على منتخب بلغاريا برباعية نظيفة.

كرواتيا في مونديال 1998

صنع الكروات الحدث في البطولة وفي مشاركتهم التاريخية الأولى، إذ وصلوا للمربع الذهبي، بعد أن تجاوزوا دور المجموعات، ثمّ أقصوا رومانيا في الدور الثاني وألمانيا في دور الثمانية، قبل أن يخسروا من البلد المضيف فرنسا.

واحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث آنذاك، بعد الفوز على المنتخب الهولندي.

كوريا الجنوبية وتركيا في مونديال 2002

كانت البطولة الّتي أقيمت على الأراضي الآسيوية من أكثر النسخ التي شهدت عددًا من المفاجآت، إذ استطاع "الشمشون الكوري" أن يقلب الموازين لصالحه، بعد أن تأهل للدور نصف النهائي، عقب تجاوز الدور الأول، ثمّ الفوز على إيطاليا في الدور الثاني، وعلى ألمانيا في الدور ربع النهائي، قبل أن يتعرّض للهزيمة من ألمانيا.

ونجح منتخب تركيا في الوصول للدور ذاته، بعد التأهل للدور الثاني والتغلّب على البلد المضيف اليابان، ثم على السنغال في دور الثمانية، إلا أنه خسر من البطل، البرازيل.

وفي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، قد فازت تركيا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين.