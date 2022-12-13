نشر الاثنين ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

مبابي يكشف لـCNN تفاصيل اتصال ماكرون به قبل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رونالدو دي ليما، نجم منتخب البرازيل السابق، إن كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، يذكره بنفسه عندما كان لاعبا، وأضاف أن مهاجم باريس سان جيرمان سيكون أفضل لاعب في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

ويتصدر مبابي سلم ترتيب هدافي مونديال قطر برصيد 5 أهداف، وأمامه فرصة للفوز باللقب مع منتخب بلاده للمرة الثانية على التوالي.

وقال النجم البرازيلي السابق والمُلقب بـ"الظاهرة"، في تصريحات صحفية: "كيليان مبابي يمكنني التحدث عن مدى سرعته، ومدى روعته وقد ذكرني بنفسي عندما كنت لاعبا"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف رونالدو: "مبابي يعرف كيف يستخدم قدرته، وكيف يتقدم أسرع من اللاعبين الآخرين، ويستخدم هذه القدرة للمساعدة أو التسجيل".

وتابع: "أعتقد أن فرنسا هي الفريق المفضل الآن للفوز بكأس العالم، قلت ذلك قبل بدء البطولة، وبالنسبة لي سيكون مبابي أفضل لاعب في كأس العالم هذه".

ويستعد المهاجم الفرنسي (23 عاما) رفقة "الديوك" لمواجهة منتخب المغرب في الدور نصف النهائي، مساء يوم الأربعاء، على أرضية استاد البيت.