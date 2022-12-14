هل مونديال قطر الأخير لليونيل ميسي في الملاعب؟.. النجم الأرجنتيني يجيب

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ليونيل ميسي، لاعب الأرجنتين، إن نهائي مونديال قطر يوم الأحد المقبل سيكون آخر مباراة له في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، مُعرباً عن سعادته بعد الوصول للمباراة الختامية للمرة الثانية في تاريخ مسيرته الكروية.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً قد قاد "التانغو" للفوز على كرواتيا بثلاثية بيضاء، في الدور نصف النهائي، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر، على أن يواجه الفريق الفائز من مباراة فرنسا والمغرب.

وتحدّث ميسي عقب نهاية المباراة، قائلاً: "الكثير من الأشياء تدور في رأسي، أهدي هذا الفوز إلى عائلتي التي دعمتني دوماً، في السراء والضراء، أن يعيش أطفالي تلك اللحظات السعيدة لهو شيء رائع حقاً"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف ليونيل ميسي: "استمتع بالوجود مع المنتخب بمختلف الطرق، الفوز يساعد كثيراً ويجعلنا نعمل بصورة مختلفة وبعقلية مختلفة، نعمل ونحن أكثر سعادة".

وأوضح النجم الأرجنتيني: "إنّها بطولة كأس العالم الأخيرة لي، لذا استمتع حقاً بكلّ هذا".

وأتمّ ميسي: "الحياة ما هي إلا كبوة ونهوض ومحاولة من جديد، الجميع يتعرض للضرب ويعود ويُقاتل ليحقق أحلامه، كان لدي شكوك سيئة في وقت ما، أنّني الآن استمتع بكلّ هذا".

وكان ليونيل ميسي قد شارك في 4 نسخ سابقة من المونديال، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018، إضافة إلى النسخة الجارية حالياً في قطر.

ولم يسبق لميسي وأن حقق اللقب الأغلى مع منتخب بلاده، بل حلّ رفقة زملائه في وصافة مونديال البرازيل عام 2014، بعد الهزيمة من ألمانيا.

ويطمح النجم الأرجنتيني للتتويج باللقب، إذ تفصله مباراة واحدة عن ذلك، وكان قد لعب في البطولة الجارية 6 مباريات، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة في 4 مناسبات.