(CNN)—توفي حارس أمن من الجنسية الكينية سقط من الطابق الثامن في استاد لوسيل خلال وقت عمله، وفقا لما أكدته عائلته لـCNN.

وقالت شقيقته آن وانجيرو إن صاحب العمل أبلغ أسرة العامل المهاجر يوم السبت بأن جون نجوي كيبو البالغ من العمر 24 عاما سقط من الطابق الثامن من الاستاد أثناء أدائه لواجبه. تُظهر شهادة طبية حصلت عليها CNN أنه تم قبوله في وحدة العناية المركزة (ICU) في مستشفى حمد العام في الدوحة.

وأضافت شقيقته في تصريح لشبكة CNN: "نحن نريد العدل. نريد أن نعرف سبب وفاته. لم يرسلوا إلينا أبدًا صورة لإظهار المكان الذي سقط منه أو يعطونا أي معلومات أخرى".

اتصلت CNN مع الجانب القطري للتعليق بعد وفاة الحارس ولم تتلق ردًا بعد. وذُكر في الشهادة الطبية أن نجوي كان يعاني من "إصابة شديدة في الرأس وكسور في الوجه وكسور في الحوض".

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم) في بيان يوم السبت إن أحد الحراس "تعرض لحادث سقوط خطير أثناء الخدمة قبل تلقي العلاج في الموقع ونقله إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى حمد الطبي، عبر سيارة إسعاف". وأضاف البيان أن قطر "تحقق على وجه السرعة في ملابسات السقوط".

وأظهرت سجلاته الطبية أنه فقد الوعي منذ يوم السبت وكان متصلا بجهاز لمساعدته على التنفس، قبل أن يتم إبلاغ أحد أفراد أسرته صباح الإثنين بوفاته.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، إن الفيفا "حزينة للغاية" لوفاة حارس الأمن الكيني في مونديال قطر وسيضمن دفع "جميع المستحقات والأموال المستحقة" لعائلته.

وأوضح الاتحاد في تصريح لشبكة CNN: "يشعر الفيفا بحزن عميق عندما علم بوفاة جون نجاو كيبو، حارس الأمن الذي كان يعمل في استاد لوسيل، نتيجة للإصابات التي تعرض لها في حادث وقع يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أفكارنا وتعاطفنا مع أحبائه في هذا الوقت الحزين".

وأكد الاتحاد الدولي أن "الفيفا لا يزال على اتصال دائم بالسلطات المحلية القطرية، التي تحقق في الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي، وسيعمل مع نظرائه القطريين لضمان حصول عائلة العامل المتوفى على جميع المستحقات والمبالغ المالية المستحقة".