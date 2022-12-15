المونديال بالعربية 2022المونديال بالعربية 2022

ملامح زوجات لاعبين فرنسيين بمباراة المغرب.. الكاميرا تلتقط صورا لبعضهن

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقطت عدسات المصورين لمحات زوجات لاعبين فرنسيين خلال مباراة نصف النهائي التي خاضها منتخب أزواجهن أمام المغرب في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

ملامح زوجات لاعبين فرنسيين بمباراة المغرب.. الكاميرا تلتقط صورا لبعضهن
كميل تيتغات ، زوجة مدافع فرنسا # 04 رافائيل فاران , plain_textCredit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ونجح المنتخب الفرنسي، خلال المباراة، في استغلال فرصه وترجمة اثنين منها إلى هدفين، فيما استحوذ "أسود الأطلس" على الكرة وصنع العديد من الهجمات، إلا أنه تعثر عليه العودة وإحراز التعديل.

ملامح زوجات لاعبين فرنسيين بمباراة المغرب.. الكاميرا تلتقط صورا لبعضهن
جينيفر جيرود ، زوجة أوليفييه جيرو, plain_textCredit: Julian Finney/Getty Images

وتأهل "الديوك" للمباراة النهائية في مونديال قطر، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، الذي تجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.

ملامح زوجات لاعبين فرنسيين بمباراة المغرب.. الكاميرا تلتقط صورا لبعضهن
كلود ديشامب زوجة مدرب فرنسا ديدييه ديشان تمسك بهاتفها , plain_textCredit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ووصل المنتخب الفرنسي للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد توّج بلقب أكبر بطولات العالم في روسيا عام 2018، فيما سيواجه المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

قد يهمك أيضاً

زوجة ميسي.. الكاميرا تلتقط ردات فعلها بمدرجات مباراة الأرجنتين وكرواتيا

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.