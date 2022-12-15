ملامح زوجات لاعبين فرنسيين بمباراة المغرب.. الكاميرا تلتقط صورا لبعضهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقطت عدسات المصورين لمحات زوجات لاعبين فرنسيين خلال مباراة نصف النهائي التي خاضها منتخب أزواجهن أمام المغرب في بطولة كأس العالم بقطر 2022.
ونجح المنتخب الفرنسي، خلال المباراة، في استغلال فرصه وترجمة اثنين منها إلى هدفين، فيما استحوذ "أسود الأطلس" على الكرة وصنع العديد من الهجمات، إلا أنه تعثر عليه العودة وإحراز التعديل.
وتأهل "الديوك" للمباراة النهائية في مونديال قطر، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، الذي تجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.
ووصل المنتخب الفرنسي للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد توّج بلقب أكبر بطولات العالم في روسيا عام 2018، فيما سيواجه المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.