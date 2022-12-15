دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجّه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، انتقادات للمنتخب الإماراتي لافتا إلى المبالغ المالية الطائلة التي يتقاضها اللاعبون مقارنة بالنتائج المحصلة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "أنديتنا في الإمارات يا كثرها ويا قل خيرها...تخرج لاتحاد كرة القدم لاعبين لا يصلحون لدوري الدرجة الثانية على مستوى العالم.. اليوم اللاعب الإماراتي الذي لا يستطيع مواجهة لاعبي الأندية الاوروبية الكبار.. يجب ألا يكون لاعبا في المنتخب".

وتابع قائلا: "والله لو كانوا عندي لرفضت أن يكونوا لاعبين في المنتخب الإماراتي.. لازم تعدل شروط لاعب المنتخب.. وصلنا للعالمية في معظم الأمور إلا في كرة القدم ليس لنا قدما.. متى سيكون لنا منتخب لا يجعل لاعبينا متفرجين... وتصرف عليهم أموالا طائلة".

وأضاف: "عندنا خلل كبير في الأندية يجب إصلاحه... الإمارات في كل الميادين يجب أن يكون لها حضور.. لاعبينا الراتب راتب أعلى عن الوزير.. والنتائج في الأخير.. دورينا دوري ما ودك تشوفه من ضعفه.."

واستطرد: "منتخبنا لما يلعب يقهر كل محب للإمارات... منتخب الإمارات اليوم يجب أن يكون منتخب يمثل مكانة الإمارات.. يا جماعة في زعل على منتخبنا لا يوصف.. احسن أسكت".