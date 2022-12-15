كيليان مبابي يواسي صديقه أشرف حكيمي عقب خسارة المغرب من فرنسا

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا على دعم ومواساة أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي، بعد هزيمة "أسود الأطلس" من "الديوك" بثنائية، في الدور نصف النهائي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوم الأربعاء.

ونشر المهاجم الفرنسي عبر حسابه في تويتر صورة تجمعه مع الظهير المغربي من المباراة، وعلق قائلا: "لا تكن حزينا يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، لقد صنعت التاريخ".

وأظهرت لقطات مصورة تبادل مبابي وحكيمي القمصان فيما بينهما عقب نهاية المواجهة، كما حرصا على الجلوس والتحدث معا في ممر استاد البيت.

وتربط اللاعبينِ علاقة قوية، إذ يلعبان سويا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وولد أشرف حكيمي في 1998 في العاصمة الإسبانية، مدريد، فيما ولد كيليان مبابي بعده بـ46 يوما فقط في العاصمة الفرنسية، باريس، في ذات العام الذي تُوج فيه المنتخب الفرنسي باللقب العالمي الأول في تاريخه، وكان التقارب في العمر وتشابه الاهتمامات عاملين مهمين في تشكيل صداقة بينهما.