تداول فيديو ردة فعل ماكرون على تسجيل فرنسا هدفا في المغرب

نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وردة فعله على تسجيل منتخب بلاده هدفا بمرمى المنتخب المغربي بمباراة نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022.

وكان المنتخب المغربي قد خسر من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الأربعاء، وجاء هدفا "الديوك" عن طريق كل من ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين 5 و79 من زمن اللقاء.

وتأهل "الديوك" للمباراة النهائية في مونديال قطر، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، الذي تجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.

ووصل المنتخب الفرنسي للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد توّج بلقب أكبر بطولات العالم في روسيا عام 2018، فيما سيواجه المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.