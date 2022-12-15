محمد بن راشد يشيد بأداء "أسود الأطلس" أمام فرنسا: المغرب رفع رأس العرب

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، يوم الأربعاء، على خسارة منتخب المغرب من نظيره الفرنسي، بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم 2022.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في موقع تويتر: "فخورين بالأسود … فخورين بالأداء .. فخورين بالروح .. فخورين بالوصول .. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر .. شكراً أسود الأطلس".

وسبق أن أعرب نائب رئيس الإمارات عن دعمه ومساندته لمنتخب "أسود الأطلس" خلال مشواره في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في أكبر بطولات العالم، يوم السبت المقبل.