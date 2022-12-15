نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الداعية الإسلامي، محمود الحسنات نشر مقطع فيديو لهتاف الجمهور المغربي خلال مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بمونديال قطر 2022، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

واكتفى الحسنات بالتعليق على الفيديو قائلا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. جزاكم الله خيراً على الاستجابة"، إذ كان الداعية قد نشر تغريدة بتاريخ الـ12 من الشهر الجاري قال فيها: "أتمنى أن أسمع من الجماهير المغربية في مباراة فرنسا والمغرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تهز المدرجات".

ونشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني مقطع فيديو لهتاف الجماهير قالت بتعليق عليه: "أجمل ما في مباراة فرنسا المغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد ’لا إله إلا الله .. محمد رسول الله‘ في نصف نهائي كاس العالم FIFA مونديال قطر 2022".

وذهب صاحب حساب "كابتن ماجد" بالتعليق على مقطع الفيديو قائلا: "هتاف جماهير المغرب علشان ماكرون موجود.. ’لا إله إلا الله محمد رسول الله‘".

وخسر المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الأربعاء، وجاء هدفا "الديوك" عن طريق كلّا من ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين 5 و79 من زمن اللقاء.