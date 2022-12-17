كريم بنزيما يشعل تكهنات قبل مباراة فرنسا والأرجنتين بتدوينة "غامضة"

نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما تكهنات وتساؤلات بعد تدوينة "غامضة" نشرها قبل يوم من مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني بنهائي كأس العالم بقطر 2022.

ونشر بنزيما صورة له على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام" بتعليق باللغة الفرنسية قال فيه: "هذا لا يهمني"، دون تقديم تفاصيل إضافية أو إشارات الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منتخب فرنسا، قد أعلن قبل انطلاق المونديال، غياب بنزيما عن المونديال في نسخته الثانية والعشرين، بسبب الإصابة، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية معاناته من آلام في عضلات الفخذ الأيسر.

وكان مهاجم "الديوك" قد تعرّض لإصابة سابقة مع نادي ريال مدريد الإسباني، في قدمه اليمنى، مما أجبره على الغياب عن مباريات "الميرنغي" الأخيرة.

وللمرة الأولى منذ عام 1978 سيغيب اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عن نهائيات كأس العالم، إذ نال كريم بنزيما جائزة "البالون دور" هذا العام.

ولن يخوض بنزيما منافسات المونديال للمرة الثانية على التوالي، إذ لم يكن متواجداً في روسيا عام 2018.

ويُعتبر كريم بنزيما قائداً لخط المقدمة في صفوف منتخب فرنسا، إلى جانب كيليان مبابي وأنطوان غريزمان، كما يمتلك برصيده 37 هدفاً بعد أن شارك في 97 مباراة دولية.