المباراة غير المرغوبة من أي فريق.. المغرب يواجه كرواتيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عندما يخسر فريقك في نصف نهائي كأس العالم، تشعر بالحزن لأسباب مفهومة، وتعيد لذهنك إلى ما لا نهاية احتمالات ما كان يمكن أن يكون، وبعد انتهاء إقامة لمدة شهر بهزيمة في مباراة نصف النهائي، ومع التطلع إلى العودة إلى المنزل لرؤية العائلة والأصدقاء، إلا أنه وبدلاً من ذلك، عليك البقاء واللعب في مباراة تحديد المركز الثالث.

إذا لم يكن حصول المنتخب على المركز الثالث بدلاً من الرابع حافزًا كافيًا، فسيحصل الفائز في المباراة بين المغرب وكرواتيا أيضًا على ميدالية برونزية ومزيد من المال مقابل جهودهم (27 مليون دولار بدلاً من 25 مليون دولار).

المغرب وكرواتيا فريقان يبدو أنهما حريصان على محاولة الحصول على تلك الميدالية البرونزية ومبلغ مليوني دولار إضافية لاتحادات كل منهما.

وكانت مسيرة المغرب المذهلة قد انتهت إلى نصف النهائي، والتي شهدت أن يصبح "أسود الأطلس" أول بلد إفريقي وبلد عربي في التاريخ يصل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم، وانتهت بهزيمته 2-0 أمام فرنسا يوم الأربعاء، في حين خرجت كرواتيا أمام الأرجنتين بنتيجة 3-0.