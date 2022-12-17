نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مشجع رياضي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عبر فيها عن اعجابه بـ"الشطاف" بمراحيض مونديال قطر 2022.

ونشر المشجع ديفيد فويانيك، تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "كنت أستخدم أدوات المرحاض (الشطاف) في قطر لمدة شهر... أشعر بالرعب الشديد لأننا نستخدم ورق التواليت فقط في المملكة المتحدة/ أوروبا. هذا هو أفضل شيء على الإطلاق يا رجل".

ووسط التفاعل نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني تعليقا بتغريدة قالت فيها: "مونديال النظافة من جميع النواحي".

ويذكر أن قطر كانت تتوقع قدوم أكثر من مليون مشجع إلى العاصمة، الدوحة، أي حوالي 37% من عدد سكانها، البالغ 2.7 مليون نسمة، إذ تعد دولة قطر إحدى أصغر الدول الّتي تستضيف المونديال، على مر التاريخ، من حيث المساحة، وتبلغ مساحتها 11,571 كيلومترًا مربعًا.