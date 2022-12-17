حكم سجود لاعبي المغرب بالملعب.. وسيم يوسف يرد لـCNN على من يمنع ذلك

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات على من قال بعدم جواز سجود لاعبي كرة القدم وذلك وسط التفاعل الواسع وتداول صور ومقاطع فيديو للاعبين بالمنتخب المغربي بعد مباريات وبعد تسجيل أهداف بمونديال قطر 2022 وهم يقومون بالسجود.

جاء ذلك في تصريحات لوسيم يوسف لـCNN بالعربية حيث قال: "لا بأس بسجود اللاعبين أينما حلو وارتحلوا فالنبي صل الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسجود اللاعب أينما حل فالأرض طاهرة له، والمسألة الثانية وهي الأهم هم يسجدون سجود شكر وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا فعلوا شيئا أسعدهم أو وصل إليهم خبر يسعدهم كانوا يسجدون لله فرحا.."

وأضاف: "هؤلاء يلعبون فسعدوا بنجاحهم فسجدوا لله شكرا، والذين يقولون إنه لا يجوز، هم الذين منعوا، أين الدليل على المنع؟ الأصل في الأشياء الجواز وفي العبادة الأصل في الأشياء النصوص فمن سجد يملك نص أول النصوص أن الأرض طاهرة وهذا لا يمنع (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا).."

وتابع قائلا: "النص الثاني أن الصحابة والنبي صل الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا إذا وصل إليهم خبر يسعدهم، إذا الذين يقولون بالجواز معهم نصوص، ومن قال بالمنع يجب عليه أن يأتي بالدليل، كل أدلتهم عبارة عن عقلية يقولون إنهم يلعبون وهذا مكان لعب، وماذا يمنع؟"

واستطرد وسيم يوسف قائلا: "فرضا لو أن النبي صل الله عليه وسلم كان مثلا يحفز على سباق الخيل وأنا مثلا فزت بالخيل فنزلت عن خيلي فسجدت ما الذي يمنع؟ ألم أكن ألعب؟ وسجدت لله شكرا أنني فزت".

وعن أداء المنتخب المغربي، قال وسيم يوسف: "مبارك للمغرب هي لم تخسر بالنسبة لي وأسال الله أن يسعدهم.. لا تلتفتوا لهؤلاء (الذين ينتقدون سجود اللاعب) هؤلاء لو استطاعوا أن يحرموا علينا الحياة لحرموها".