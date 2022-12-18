أزياء غريبة وطريفة.. الكاميرا تلتقط صورا من مونديال قطر 2022

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نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتسابق عشاق كرة القدم ممن حضروا بطولة كأس العالم بقطر 2022 إلى تشجيع فرقهم بأكثر الأشكال ابتكارا، وفيما يلي نرصد لكم عددا من هذه الأزياء التي التقطتها عدسات المصورين في المونديال.

مشجعان قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال. , plain_text Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية ومعرفة من يتوج بلقب كأس العالم 2022 في المباراة النهائية التي ستجمع المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي.

رجل يرتدي زيًا مصنوعًا ليبدو كملعب كرة قدم في أحد المجمعات التجارية بقطر , plain_text Credit: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

وكان المنتخب المغربي قد خسر من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي، السبت.

مشجع لسويسرا يرتدي زي بقرة ينتظر على المدرجات قبل مباراة قطر 2022 بين البرتغال وسويسرا. , plain_text Credit: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

وسجّل هدفا المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش، في الدقيقتين 7 و42 من زمن اللقاء، فيما أحرز أشرف داري هدف "أسود الأطلس" الوحيد، عند الدقيقة 9.