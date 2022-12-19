تداول لقطات تظهر مصافحة إيلون ماسك للمشجعين في نهائي مونديال قطر

نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة حضور الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مدرجات استاد لوسيل، خلال متابعته لنهائي بطولة كأس العالم 2022.

وحضر إيلون ماسك إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المشهد الختامي من المونديال في نسخته الثانية والعشرين، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والرياضية.

وظهر مالك موقع "تويتر" يصافح المشجعين في المدرجات، مما أثار تفاعلاً، إذ تمّ تداول هذه اللقطات على نطاقٍ واسع.

وسبق لإيلون ماسك وأن تفاعل مع الأحداث الّتي شهدتها مباريات أكبر بطولات العالم، كما هنأ منتخب المغرب على الوصول للدور نصف النهائي عبر حسابه الرسمي.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد توّج بلقب كأس العالم على حساب نظيره الفرنسي، عقب التفوّق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.