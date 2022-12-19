دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، إنه لن يعتزل لعبة كرة القدم على الصعيد الدولي، مؤكداً رغبته في الاستمرار في اللعب بقميص "التانغو" كأبطال للعالم.

وكانت التوقعات تُشير إلى أن النجم الأرجنتيني سيعلق حذائه دوليًا، بعد تتويجه بلقب مونديال قطر 2022، عقب فوز منتخب بلاده على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 2/4 في المباراة النهائية.

وأجاب ميسي على سؤال عمّا إذا كان سيقرر اعتزال اللعب مع الأرجنتين، إذ قال لقناة "TyC Sports" الأرجنتينية: "لا، لن اعتزل، أريد الاستمرار في اللعب كأبطال للعالم بقميص المنتخب الوطني"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف ميسي: "من الجنون أن يحدث الأمر بهذه الطريقة (التتويج بالبطولة)، كنتُ أرغب في ذلك بشدة"، مُوضّحًا: "كنتُ أعلم أن الله سيعطيها لي، وكان لدي شعور بأنّه سيكون على هذا النحو، الآن علينا الاستمتاع".

وتابع: "انظروا إلى هذه الكأس، إنها جميلة، لقد عانينا كثيرًا لكننا نجحنا، لا يمكننا الانتظار حتّى نكون في الأرجنتين لنرى مدى الجنون الّذي سيكون".

وكان نجم "التانغو" البالغ من العمر 35 عامًا، قد حقق لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية، بعد أن شارك في 5 نسخ، خلال أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.