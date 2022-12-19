نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022.

وتوّج ميسي رفقة زملائه بأكبر بطولات العالم وفي نسختها الثانية والعشرين، بعد التغلب على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.

وقال تركي آل الشيخ في حسابه عبر تويتر: "عزيزي ميسي ترا يوم قسينا عليكم كان لمصلحتكم"، إذ هزم المنتخب السعودي نظيره "التانغو" بهدفين لواحد، في افتتاح مشوار الفريقين في نهائيات مونديال قطر.

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "الله جاب لك حقك من البليهي"، وكان المدافع علي البليهي قد خطف الأنظار في وقت سابق، بعد أن دخل في مواجهة مُثيرة مع النجم الأرجنتيني خلال المباراة، وقد كسبها لصالحه.

وسبق لتركي آل الشيخ أن تفاعل مع الأحداث التي شهدتها مباريات بطولة كأس العالم 2022، كما أعرب عن تشجيعه لمنتخب الأوروغواي بعد الأخضر السعودي.