نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع فيديو نشره اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) رد فيه على جملة "أين ميسي؟"، وذلك بعد أن حقق منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022.

وانتشرت جملة "أين ميسي؟" بعد فوز السعودية على الأرجنتين في مستهل مشوارهما في المونديال، بهدفين مقابل هدف وحيد في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

وردد الجمهور السعودي على مدار البطولة هذه الجملة وانتشرت بين جماهير المنتخبات الأخرى وخصوصا منتخب البرازيل الذي يعتبر الغريم التقليدي للأرجنتين.

ونشر اتحاد أمريكا الجنوبية جانبا من سؤال الجماهير: "أين ميسي؟"، مشيرا إلى أن "ليو" حقق لقب كأس العالم الثالث لبلاده.

وتفاعل عدد من المغردين مع المقطع، إذ كتب المعلق، فهد العتيبي، على المقطع بالقول: "اتحاد امريكا الجنوبية قام بنشر هذا الفيديو. ( اين ميسي ؟ ) أعظم ما شاهدت بعد البطولة، فيديو عظيم وحديث أعظم"، حسب قوله.

وكتب أحد مستخدمي موقع تويتر تغريدة قال فيها: "أتعرف أين ميسي؟ إنه في النجمة الثالثة"، ونشر المقطع على صفحته على الموقع.

وكتب مغرد آخر على صفحته على تويتر: "أين ميسي .. Where is messi عبارة أطلقها شاب سعودي وجدت صدى وتفاعل في أنحاء العالم .. استخدمها حساب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في التعريف أين يتواجد ميسي"، حسب قوله.

يذكر أن ميسي قاد الأرجنتين لتحقيق اللقب الثالث في تاريخها في كأس العالم بعد غياب منذ عام 1986 في المكسيك، بعد الفوز في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح.