الملك محمد السادس يستقبل أفراد المنتخب المغربي ويمنحهم أوسمة ملكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، أفراد المنتخب الوطني في قاعة العرش بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، ومنحهم أوسمة ملكية، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في نهائيات مونديال قطر.

وكانت بعثة "أسود الأطلس" وصلت إلى الأراضي المغربية، الثلاثاء، ولاقت استقبالا حارا من آلاف الجماهير، قبل أن تلتقي بالعاهل المغربي في القصر الملكي ويتم تكريمها.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس منح رئيس اتحاد كرة القدم فوزي لقجع والمدير الفني وليد الركراكي ولاعبي المنتخب الوطني أوسمة ملكية، حيث حصل كلا من لقجع والركراكي على وسام العرش من درجة قائد، فيما نال اللاعبون وسام العرش من درجة ضابط، كما تسلم أعضاء الطاقمين الفني والطبي أوسمة ملكية.

وحرص ملك المغرب على أخذ صور تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين.

ويأتي هذا التكريم بعد أن برز الفريق في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، إذ وصلوا للمربع الذهبي، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.

وتصدر "أسود الأطلس" مجموعتهم برصيد 7 نقاط، ثمّ تفوّقوا على إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتعرّضوا للهزيمة من فرنسا في الدور نصف النهائي، ومن كرواتيا في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.