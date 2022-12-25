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نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو بإمكانيات وقدرات نجم وسط ميدان منتخب المغرب، مُشبّهاً إياه باللاعب السابق جنارو غاتوزو، الّذي يُعرف بأنّه أحد أبرز لاعبي خط الوسط على مر تاريخ لعبة كرة القدم.

وتألق لاعب "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، وساهم في تأهل منتخب بلاده للدور نصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق، وكأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.

وتحدّث كابيلو عن أمرابط في تصريحات صحفية، قائلاً: "يملك عزما وقوة كبيرين في اهتمامه باستعادة الكرة، فضلاً عن كونه يتواجد دائماً في المكان المناسب"، حسب ما نقل موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف المدرب السابق لناديي إيه سي ميلان، ويوفنتوس: "سفيان أمرابط يُذكرني كثيراً بجنارو غاتوزو، ولكن مع المزيد من الصفات التقنية".

وكان المدرب فابيو كابيلو على معرفة سابقة بلاعب وسط الميدان المغربي، إذ يلعب الأخير مع نادي فيورنتينا، الّذي ينشط في مسابقة الدوري الإيطالي، كما سبق وأن مثّل نادي هيلاس فيرونا.

وسبق وأن أكد وكيل أعمال وشقيق سفيان أمرابط صحة التقارير الّتي أفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً تحت محط أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، للظفر بخدماته.