نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن لاعب وسط منتخب إنجلترا كالفين فيليبس عاد من بطولة كأس العالم وهو يعاني من زيادة الوزن، وليس في حالة جيدة للعب.

وشارك كالفين فيليبس لمدة 40 دقيقة فقط كبديل مع "الأسود الثلاثة" في نهائيات مونديال قطر، بعد شفائه من إصابة في الكتف.

وسيغيب متوسط الميدان البالغ من العمر 27 عاماً عن مواجهة مانشستر سيتي وليدز يونايتد المقبلة، مما أثار إحباط مدرب الفريق.

وقال غوارديولا عن موقف كالفين فيليبس من المشاركة مع الفريق: "لم يصب بجروح، لقد عاد وهو يعاني من زيادة الوزن"، مُضيفاً: "أنا لا أعرف لماذا، لم يصل لحالة تسمح له بالقيام بالتدريبات واللعب".

وأضاف بيب غوارديولا: "لهذا السبب لا يمكنه اللعب، عندما يكون جاهزاً، سيلعب لأننا نحتاجه، نحن بحاجة إليه كثيراً".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية كالفين فيليبس يعود في مثل هذه الحالة، أجاب غوارديولا: "إنّها محادثة خاصة معه".

ورفض ممثلو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم واللاعب التعليق على تصريحات المدرب الإسباني.