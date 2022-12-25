نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري على ما وصفتها بـ"حالة من السعار" انتابت الكثيرين عقب ارتداء ميسي "البشت" العربي بمراسم التتويج بعد فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم التي استضافتها قطر 2022.

جاء ذلك في تغريدة للخاطر على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع ’البشت‘ العربي على ميسي تكريما.."

وتابعت قائلة: "المفارقة أن الأوربيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام 859".

واستعرضت المسؤولة القطرية في تغريدتها التي أعاد نشرها، أحمد الرميحي، مدير عام وكالة الأنباء القطرية، مقطع فيديو يظهر عددا من التعليقات والانتقادات التي تم تداولها حول ارتداء ميسي "البشت".