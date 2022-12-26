دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مارسيلو سالازار، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، المزيد من الجدل حول مفاوضات "العالمي" مع كريستيانو رونالدو، لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا في مفاوضات جادة مع النادي السعودي، على أن يتقاضى مبلغ مالي ضخم سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وأجاب مارسيلو سالازار على سؤال عمّا إذ كانت إدارة النصر تفاوض رونالدو، قائلا لموقع "فلاش سكور": "غير مسموح لي بالإجابة بنعم أو لا عن صفقة كريستيانو رونالدو، دعونا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور حتّى نهاية العام الجاري"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف المدير الرياضي للنصر السعودي: "مثل تلك المفاوضات تكون ضخمة، ليس فقط بالنسبة للنادي، لكن بالنسبة لكرة القدم العالمية ككل، ويجب أن تقوم أعلى السلطات بقيادتها".

وتابع بالقول: "كلّ ما أستطيع قوله إن رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكمواطن برتغالي كنتُ أشجعه دائماً"، موضّحاً أن: "المستقبل سيكشف عن صحة تقارير المفاوضات، وذلك في الوقت المناسب".

وفسخ كريستيانو رونالدو عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب تصريحاته النارية في مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان، إذ هاجم من خلالها إدارة "الشياطين الحمر" والمدير الفني للفريق إريك تين هاغ.