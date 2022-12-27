دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على نتيجة مواجهة الهلال والنصر، والتي أقيمت على أرضية ملعب مرسول بارك، مساء يوم الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وتقدم "الأزرق" بالنتيجة أولا عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 10، ونجح "العالمي" في إحراز التعديل بأقدام أندرسون تاليسكا عند الدقيقة 56، قبل أن يعيد سالم الدوسري التقدم للهلال من علامة الجزاء في الدقيقة 65، إلا أن النصر رفض الهزيمة واستطاع أن يعدل مجددا بهدف عبدالرحمن غريب في الدقيقة 88، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذا التعادل، تصدر "العالمي" جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 23 نقطة، فيما حل "الأزرق" في المركز الرابع بـ21 نقطة.

وشهدت المباراة اعتراضات واسعة من جماهير "النصر" على قرار حكم المباراة، سيزار راموس، بعد احتسابه ركلة جزاء للمنافس، عقب عرقلة مدافع الفريق للمهاجم ناصر الدوسري عند الدقيقة 60، إذ يعتقدون أنها غير مستحقة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة "العالمي"، مسلي آل معمر، عقب نهاية المباراة، تقديم الفريق احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد مشاركة محمد كنو، لاعب الهلال، في ديربي الرياض، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء لمركز التحكيم الرياضي في حال رفض الاحتجاج.

وكان كنو وقع عقود انتقاله إلى صفوف نادي "النصر" قبل أن يعلن عن تجديد عقده مع "الهلال"، في مخالفة للقوانين التي تخص سوق الانتقالات في السعودية، وتعرض على أثر ذلك لبعض العقوبات.