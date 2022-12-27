دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، التعليق على تقارير صحفية أفادت بدخول إدارة "العالمي" بمفاوضات مع كريستيانو رونالدو، لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وترددت أنباء عن أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا سيتقاضى مبلغًا ماليًا سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم، حال تمثيله للنادي السعودي.

وردّ رودي غارسيا ضاحكًا على أسئلة الصحفيين، حول صحة تفاوض الفريق مع رونالدو، قائلا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة النصر والهلال: "لن أجيب عن الأسئلة بشأن الانتقالات الشتوية، ذهبتُ إلى الدوحة من أجل ضم ليونيل ميسي"، بحسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وكان النجم الأرجنتيني قد توّج مؤخرًا بلقب بطولة كأس العالم 2022، والّتي أقيمت في قطر، عقب فوز "التانغو" على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

فيما بات كريستيانو رونالدو دون نادٍ في الوقت الحالي، بعد أن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب تصريحاته النارية الّتي هاجم من خلالها إدارة الفريق والمدرب إريك تين هاغ، في مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان.