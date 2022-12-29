ليفربول يعلن ضم كودي غاكبو.. كيف كانت أرقامه هذا العام؟

نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء، عن توصله إلى اتفاقٍ مع نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، ينتقل على أثره اللاعب كودي غاكبو لصفوف الفريق، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني 2023.

وأصدر "الريدز" بيانا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله عن التعاقد مع اللاعب، وجاء في البيان: "توصل نادي ليفربول لكرة القدم إلى اتفاق لنقل كودي غاكبو من بي إس في آيندهوفن، بشرط الحصول على تصريح عمل".

وأضاف البيان: "سيصبح المهاجم البالغ من العمر 23 عاما رسميا لاعبا في الفريق في بداية فترة الانتقالات في يناير، بعد الموافقة على الشروط الشخصية وإكمال الفحص الطبي بنجاح في مركز التدريب في أكسا".

من جانبه، صرح غاكبو لموقع النادي الإنجليزي الرسمي على أعقاب إعلان انضمامه للفريق، قائلا: "أشعر أنني بحالة جيدة حقاً، أنا متحمس حقا لوجودي هنا، أتطلع إلى بدء التدريب والبدء باللعب في هذا النادي الرائع".

وأضاف: "بالنسبة لي أنا أحاول أن أظهر ما يمكنني القيام به، وأحاول مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من اللحظات الجميلة، الّتي فعلوها بالفعل في السنوات الماضية".

يذكر أن كودي غاكبو سجل 55 هدفا في 159 مباراة مع آيندهوفن، كما قدم 50 تمريرة حاسمة.

وساهم لاعب "الطواحين" في 21 هدفا في مسابقة الدوري الهولندي، هذا الموسم، بعد أن أحرز 9 أهداف وصنع 12 آخرين، بعد خوض 14 مواجهة فقط.

وشارك غاكبو مع منتخب هولندا في 14 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف، منها 3 في بطولة كأس العالم 2022.