البرازيل تعلن حدادا رسميا لمدة 3 أيام على بيليه

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

"لن يكون هناك بيليه آخر أبدًا".. نظرة على مسيرة الأسطورة الذي أوقف حربًا بكرة القدم

ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى

(CNN)-- أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الخميس، في مرسوم، حدادا رسميا لمدة 3 أيام على وفاة أسطورة كرة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه"، والمُلقب بـ"الجوهرة السوداء".

وقال الرئيس البرازيلي، عبر حسابه على تويتر: "كيف نحزن على رحيل رجل حمل من خلال كرة القدم اسم البرازيل إلى العالم"، مضيفا أن بيليه "حول كرة القدم إلى فن وفرح"، ونشر صورة لنجم كرة القدم الراحل.

وتوفي بيليه، عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع المرض ومرور شهر على نقله إلى إحدى مستشفيات ساو باولو.

وقالت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه، عبر حسابها على "إنستغرام" إن "كل ما نحن عليه هو بفضلك. نحن نحبك بلا حدود. ارقد في سلام".

وأفاد بيان صادر عن مستشفى "ألبرت أينشتاين اليهودي" في ساو باولو بأن سبب وفاة بيليه هو "فشل العديد من الأعضاء، الناتج عن تطور سرطان القولون المرتبط بحالته السابقة".

ودخل بيليه المستشفى، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرّاء إصابته بالتهاب رئوي، وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون، وفقاً لبيان المستشفى حينها. وفي وقت لاحق أعلن المستشفى أن بيليه "يُظهر تطوّرًا في مرض السرطان (الذي يعاني منه)، ويتطلّب رعاية أكبر فيما يتعلّق بالاختلال الكلوي، والقلبي".

وكان بيليه أُدخل في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، إلى المستشفى، وخضع للعلاج الكيميائي. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، خضع أسطورة كرة القدم لعمليّة جراحيّة لاستئصال ورم من القولون الأيمن وجده الأطبّاء أثناء إجرائه الفحوص الروتينيّة.

ويُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، وقد سجّل 77 هدفاً في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوّج بلقب كأس العالم 3 مرات.