بيان لمستشفى "ألبرت أينشتاين" يوضح سبب وفاة بيليه

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مستشفى "ألبرت أينشتاين اليهودي" في مدينة ساو باولو البرازيلية، الخميس، بيانا عن عن وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه"، بعمر 82 عاما بعد قضاء شهر في المستشفى.

ووفقا لبيان المستشفى، توفي بيليه بسبب فشل أعضاء متعددة، نتيجة تطور سرطان القولون. وجاء في البيان: "يؤكد مستشفى ألبرت أينشتاين للأسف وفاة إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، بيليه، اليوم، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022، الساعة 3:27 مساءً"

وأضاف البيان أن سبب الوفاة هو "فشل العديد من الأعضاء، الناتج عن تطور سرطان القولون المرتبط بحالته السابقة". وتابع: "يتعاطف مستشفى ألبرت أينشتاين مع الأسرة وكل من يعاني من فقدان ملكنا العزيز لكرة القدم".

وتم توقيع البيان من قبل أعضاء فريق بيليه الطبي، الدكتور فابيو نصري، طبيب أمراض الشيخوخة والغدد الصماء في مستشفى ألبرت أينشتاين، والدكتور ميغيل سيندوروغلو نيتو، المدير الطبي وخدمات المستشفيات في مستشفى ألبرت أينشتاين.